Людиново, Калужская область, 31 марта, 2022, 13:31 — ИА Регнум. В Людиновском районе Калужской области бывший заместитель главы администрации признан судом виновным в превышении должностных полномочий, сообщили 31 марта корреспонденту ИА REGNUM в региональном следственном управлении СК России.

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Подсудимый, превышая свои полномочия, выдал местному жителю разрешение на выезд на катере по водохранилищу в Людинове в запретные для движения сроки — период нереста. При этом, как полагает следствие, замглавы надеялся получить от гражданина взаимные услуги, в том числе ремонт автомашины. Используя данное разрешение, гражданин свободно передвигался по водохранилищу на маломерном судне с подвесным мотором, в том числе на нерестовом участке, подвергая опасности водные биологические ресурсы озера.

Приговором суда виновного лишили права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанных с осуществлением функций представительной власти сроком на год и четыре месяца.