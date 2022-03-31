Чонджу, Южная Корея, , 12:53 — REGNUM С 28 марта по 7 апреля в Южной Корее пройдет 23-й Международный кинофестиваль в Чонджу. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей оргкомитета.

Кинофестиваль (сс) geralt

По их словам, в текущем году на фестивале покажут 217 картин из 56 стран.

Церемония открытия пройдет в театре Sori Arts Center.

Известно, что фестиваль откроет научно-фантастический фильм американского режиссера южнокорейского происхождения Когонады «После Янга», а закроет — французская драма Эрика Гравеля «Полный рабочий день».

Между тем в пяти кинотеатрах города Чонджу будут показаны 217 картин. Из них 112 фильмов будут доступны на онлайн-платформе фестиваля.