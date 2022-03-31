Черкесск, , 12:49 — REGNUM В Карачаево-Черкесии будет отремонтировано здание республиканского драматического театра. В обветшавшее за 40 лет здание вдохнут новую жизнь. Будут проведены масштабные работы по реконструкции, на которые уже получено положительное заключение управления госэкспертизы.

Театр Alan Cleaver

Так, согласно документам, в результате реставрационных работ у здания драмтеатра в Черкесске появится пристройка, вместе с тем исторический облик объекта культуры будет сохранен.

«Планируется расширить здание за счет пристройки, сохранив его исторический облик, восстановить мраморные и деревянные интерьеры, а также уникальную грузинскую чеканку», — говорится в сообщении РИА «Карачаево-Черкесия».

Напомним, здание главного театра Карачаево-Черкесии было построено к 60-летию республики. За 40 лет его облик существенно устарел, а внутренним помещениям требовался ремонт из-за небезопасности их эксплуатации.

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