Доха, , 12:49 — REGNUM Международная федерация футбола (ФИФА) приостановила членство Пакистана, Зимбабве и Кении в организации, Россию не исключили из ФИФА. Такое решение принято на 72-м конгрессе ФИФА, который прошёл 31 марта в Катаре.

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На заседании присутствовала делегация Российского футбольного союза (РФС), которую возглавлял генеральный секретарь организации Александр Алаев.

Ранее сообщалось, что Россию могут исключить из ФИФА или приостановить членство в организации. Однако этот вопрос не был поднят на конгрессе.

Напомним, ранее ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия в международных турнирах.

Читайте ранее в этом сюжете: ФИФА не заинтересована в исключении РФС из состава организации — источник