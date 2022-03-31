Москва, 31 марта, 2022, 12:48 — ИА Регнум. Парламентская комиссия по расследованию деятельности биолабораторий на Украине по итогам работы также представит предложения по совершенствованию механизмов Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия. Как передает корреспондент ИА REGNUM 31 марта, об этом сообщил сопредседатель комиссии, вице-спикер Совфеда Константин Косачёв журналистам.

Дарья Драй ИА REGNUM Константин Косачёв

«Существующая ситуация создает неприемлемые риски для безопасности граждан России и безопасности граждан других стран, а таких стран много, на которых расположены сотни биолабораторий США, реализующих программы по прямому заказу Пентагона, хотя часто они прикрываются некими соглашениями со структурами в сфере здравоохранения. То, что это военные программы, уже сейчас не вызывает никакого сомнения и, что называется, не требует доказательств», — сказал Косачёв.

Он напомнил, что с 1970-х годов в мире действует Конвенция о запрещении биологического и токсинного оружия, «которая в общих категориях описывает пределы допустимого и запрещенного, а самое главное, не содержит механизмов контроля за реализацией сторон, участвующих в конвенции, а их 183».

«Это глобальная конвенция, которая защищает всё человечество. Наряду с Великобританией именно США и Российская Федерация являются депозитариями этой конвенции, а значит, несут особую ответственность за ее реализацию в полном объеме», — констатировал сенатор.

Парламентарий напомнил, что Россия прилагала все усилия в течение последних десятилетий, чтобы обеспечить механизмы контроля ее реализации.

«В 2001 году мы представили на рассмотрение международного сообщества дополнительный протокол к Конвенции, который учреждал механизмы контроля. Именно США начиная с 2001 года саботируют любые усилия по контролю за реализацией конвенции, а следовательно, по контролю за действиями США в нарушение этой конвенции. Начиная с 2001 года мы наблюдаем серию конкретных шагов США по обходу этой конвенции и организации программ, причем все они практически без исключения организуются на территории других государств», — указал Косачёв.

По его словам, еще одной задачей комиссии будет не только установление фактов того, как американцы нарушают конвенцию, права граждан тех стран, в которых они работают, нарушают права граждан РФ, потому что угрозы неконтролируемые, трансграничные.

«Я уверен, что мы будем выходить на пакет предложений, которые будут связаны с совершенствованием конвенции, ее механизмов, чтобы пресекать любые попытки американцев и им подобных по обходу этой конвенции, по ее нарушению, по созданию глобальных угроз для всего человечества», — заявил вице-спикер Совфеда.

Работа парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий на Украине будет носить публичный характер, по итогам работы будет сформировано досье для подготовки доклада для президента, Федерального собрания, Генпрокуратуры и Следственного комитета России, сказала ранее вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия»).

Очередное заседание комиссии состоится 4 апреля 2022 года в Совфеде.