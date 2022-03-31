Париж, 31 марта 2022, 12:48 — REGNUM Срок полномочий генерального директора Air France-KLM Бенджамина Смита продлен до 2027 года, сообщает Le Figaro.
KLM возглавит нынешний глава голландской железнодорожной компании NS Марьян Ринтел.
«Эти два решения позволяют создать сильную управленческую команду на ближайшие годы», — говорится в пресс-релизе франко-голландской компании, которая за два года, как и весь авиационный сектор, очень серьезно пострадала от пандемии COVID-19.
В результате компания потеряла в общей сложности более 10 млрд евро.
Как сообщало ИА REGNUM, по данным национального института статистики и экономических исследований (INSEE), инфляция во Франции превысила отметку в 4% за год.
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