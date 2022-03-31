Париж, 31 марта, 2022, 12:48 — ИА Регнум. Срок полномочий генерального директора Air France-KLM Бенджамина Смита продлен до 2027 года, сообщает Le Figaro.

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KLM возглавит нынешний глава голландской железнодорожной компании NS Марьян Ринтел.

«Эти два решения позволяют создать сильную управленческую команду на ближайшие годы», — говорится в пресс-релизе франко-голландской компании, которая за два года, как и весь авиационный сектор, очень серьезно пострадала от пандемии COVID-19.

В результате компания потеряла в общей сложности более 10 млрд евро.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным национального института статистики и экономических исследований (INSEE), инфляция во Франции превысила отметку в 4% за год.