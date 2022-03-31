Кишинёв, , 12:47 — REGNUM В Молдавии в течение последних суток в ходе 3652 исследований выявили 296 случаев заражения коронавирусом. Об этом 31 марта сообщает пресс-служба минздрава республики.

Лаборант ПЦР-лаборатории Zdrav.nso.ru

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За время пандемии, по данным министерства, в стране выявили 513 442 носителей SARS-CoV-2. Из них признали выздоровевшими 499 161 человека, в том числе 341 — за последние сутки.

В больницах республики находятся 423 пациента с COVID-19, в том числе 53 — в тяжёлом состоянии. С начала пандемии в 11 431 случае пациенты с диагнозом «коронавирусная инфекция» скончались. За последние сутки было три таких случая.

Днём ранее в Молдавии выявили 204 заражения коронавирусом в результате проведения 3987 тестов. Врачи выписали за сутки 341 человека, были зарегистрированы пять смертей среди пациентов с COVID-19.