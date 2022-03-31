Кудрово, Ленинградская область, , 13:00 — REGNUM В Ленинградской области утверждены изменения в градостроительную документацию для строительства транспортно-пересадочного узла (ТПУ) и развязки рядом с Мурманским шоссе, а также вестибюля новой станции Петербургского метрополитена в областном городе Кудрово.

Проект ТПУ Кудрово. Lenobl.ru

Как сообщили 31 марта в пресс-службе областной администрации, комитет градостроительной политики Ленинградской области завершил разработку новой редакции проекта планировки территории для строительства транспортно-пересадочного узла. Объект разместится на земельном участке площадью 49 га рядом с торговым комплексом «МЕГА-Дыбенко». Там появятся новые дороги, общественно-деловые зоны, автобусный вокзал и вестибюль для станции метро.

«Изменения были внесены, чтобы увязать в одном проекте строительство ТПУ, реконструкцию транспортной развязки рядом с «МЕГА-Дыбенко» и электродепо «Правобережное», — пояснили в пресс-службе.

Соответствующее распоряжение подписал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Возведение развязки с Мурманским шоссе планируется выполнить в два этапа: первоначально — пробивка Центральной улицы к Мурманскому шоссе, а затем уже реконструкция действующего путепровода у «МЕГА-Дыбенко».

"Ленавтодор» рассчитывает заключить контракт на стройку в этом году, ранее область получила на эти цели инфраструктурный кредит из федерального бюджета в размере 4 млрд рублей. Проектная документация на стройку была разработана и одобрена государственной экспертизой», — заметили в обладминистрации.

Напомним, ранее региональная администрация утвердила проект планировки для строительства нового электродепо «Правобережное» лахтинско-правобережной (оранжевой) линии метрополитена от станции «Улица Дыбенко» до станции «Кудрово». Разработкой проекта для строительства ТПУ занимается Дирекция по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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