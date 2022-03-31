Белгород, 31 марта, 2022, 12:55 — ИА Регнум. СМС-сообщения о якобы «воздушной тревоге» получили в ночь на 31 марта многие жители Белгородской области, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

GDJ Фейк-ньюс

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«Доброжелатели» советовали срочно взять вещи, документы, еду и проследовать в укрытия. В телеграм-каналах комментаторы настойчиво утверждают, что в Белгороде «идут уличные бои», «диверсанты расставляют метки», «исполнительная власть покидает город», а министр обороны Украины Алексей Резников подписал план атаки на областной центр с использованием «заражённых птиц». Из-за массовых лженовостей крупнейшие белгородские паблики даже ограничили использование комментариев.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 марта жителей Белгорода уже пугали «эвакуацией», официальное опровержение по этому поводу давали МЧС и мэрия города.