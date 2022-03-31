Москва, , 12:55 — REGNUM Российский режиссёр Фёдор Бондарчук сделал первое публичное заявление на тему творческих планов после продолжительного затишья. Соответствующая информация появилась на сайте радио «Комсомольская правда» 31 марта.

Федор Бондарчук Дарья Драй © ИА REGNUM

Бондарчук признался, что долго думал о дальнейшей судьбе авторской программы «Кино в деталях», однако всё же решил продолжить заниматься производством проекта: «И я понял, что надо продолжать работать. Делать кино и рассказывать о кино, потому что отмена культуры последняя и недопустимая мера». Также режиссёр отметил, что огромное влияние на его итоговое решение оказал успех российской ленты «Ника» на фестивале South by Southwest в Техасе (США).

Напомним, что «Кино в деталях» является еженедельной программой о кино, транслируемой на канале СТС с 2004 года. Бессменным ведущим передачи выступает Фёдор Бондарчук.

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