Москва, 31 марта, 2022, 12:55 — ИА Регнум. Российский режиссёр Фёдор Бондарчук сделал первое публичное заявление на тему творческих планов после продолжительного затишья. Соответствующая информация появилась на сайте радио «Комсомольская правда» 31 марта.

Дарья Драй ИА REGNUM Федор Бондарчук

Бондарчук признался, что долго думал о дальнейшей судьбе авторской программы «Кино в деталях», однако всё же решил продолжить заниматься производством проекта: «И я понял, что надо продолжать работать. Делать кино и рассказывать о кино, потому что отмена культуры последняя и недопустимая мера». Также режиссёр отметил, что огромное влияние на его итоговое решение оказал успех российской ленты «Ника» на фестивале South by Southwest в Техасе (США).

Напомним, что «Кино в деталях» является еженедельной программой о кино, транслируемой на канале СТС с 2004 года. Бессменным ведущим передачи выступает Фёдор Бондарчук.