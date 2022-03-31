Саранск, , 12:44 — REGNUM В Мордовии за минувшие сутки после перенесенного COVID-19 выписались 110 человек, всего с начала пандемии с заражением коронавирусом справились 61 966 жителей республики, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

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Всего в регионе подтвердили 65 250 случаев заражения коронавирусом, из них 92 — за минувшие сутки. Скончались от коронавирусной инфекции как основной причины 1347 человек, два летальных случая среди пациентов с коронавирусом были зарегистрированы за минувшие сутки. Накануне из числа пациентов с COVID-19 скончался один человек.

В ковид-центры республики были госпитализированы 34 пациента, накануне в больницы попали 26 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне после перенесенного COVID-19 выписались 92 человека, всего с начала пандемии с заражением коронавирусом справился 61 856 жителей Мордовии.

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