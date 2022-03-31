Липецк, , 12:43 — REGNUM В Липецкой области за последние сутки госпитализированы 37 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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31 марта выявлено 394 новых случая заражения коронавирусом — на 29 меньше, чем сутками ранее. Всего был выявлен 144 тыс. 481 случай заражения.

За весь период наблюдения 133 тыс. 92 человека выписаны после курса лечения, в том числе 581 — за последние сутки.

За весь период скончались 3538 человек. Подтверждено восемь новых летальных случаев.