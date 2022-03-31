Газа, Палестина, 31 марта 2022, 12:52 — REGNUM Представитель ХАМАС прокомментировал недавние нападения на мирных жителей в Израиле. Об этом 31 марта сообщает информационное агентство Quds.
Ранее арабские радикалы совершили серию терактов, жертвами которых стали не менее десяти человек.
Комментируя нападения глава ХАМАС за рубежом Халед Машаль заявил, что в ближайшее время нападения в Израиле продолжатся.
«Ближайшие дни Рамадана чреваты сюрпризами, и наш народ, победивший в конфликте за Иерусалим, Аль-Аксу и Шейх-Джаррах, сорвёт планы оккупации. Мы не ищем войны, но мы не отказываемся от нашей земли и наших святынь, и наши руки все еще на спусковом крючке», — заявил Халед Машаль.