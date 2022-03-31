Газа, Палестина, 31 марта, 2022, 12:52 — ИА Регнум. Представитель ХАМАС прокомментировал недавние нападения на мирных жителей в Израиле. Об этом 31 марта сообщает информационное агентство Quds.

Иван Шилов ИА REGNUM ХАМАС

Ранее арабские радикалы совершили серию терактов, жертвами которых стали не менее десяти человек.

Комментируя нападения глава ХАМАС за рубежом Халед Машаль заявил, что в ближайшее время нападения в Израиле продолжатся.

«Ближайшие дни Рамадана чреваты сюрпризами, и наш народ, победивший в конфликте за Иерусалим, Аль-Аксу и Шейх-Джаррах, сорвёт планы оккупации. Мы не ищем войны, но мы не отказываемся от нашей земли и наших святынь, и наши руки все еще на спусковом крючке», — заявил Халед Машаль.