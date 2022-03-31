Краснодар, , 12:43 — REGNUM В Краснодарском крае ещё 153 пациента попали в коронавирусные стационары, данные за сутки 31 марта опубликованы на сайте стопкоронавирус.рф. Накануне, 30 марта, сообщалось о 130 госпитализированных ковид-пациентах.

Коронавирус Иван Шилов (c) ИА REGNUM

Всего за сутки в регионе подтверждено заражение коронавирусом 549 человек, это на 14 больше, чем накануне. В числе заразившихся — 22 ребёнка. Среди муниципалитетов лидируют по числу заражений за сутки Краснодар (251 случай), Динский районе (33) и Сочи (26).

«С начала пандемии в Краснодарском крае коронавирус подтвердился у 251 003 человек. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения достиг 4416», — уточнили в региональном оперштабе.

Из общего числа признаны выздоровевшими 236 366 жителей, умерли от осложнений на фоне инфекции 10 684 заболевших.

В ковид-стационарах Кубани продолжают лечение 1 515 пациентов, 61 человек находится на ИВЛ, ещё двое пациентов на экстракорпоральной мембранной оксигенации.