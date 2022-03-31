Ростов-на-Дону, , 12:39 — REGNUM В Ростовской области погода задержала весенний сев, в связи с чем полевые работы планируется провести в максимально сжатые сроки. Труженикам донского села предстоит посеять более 1,8 млн га яровых культур. Об этом 31 марта сообщил глава региона Василий Голубев.

Подготовка сельхозтехники к полевым работам в СПК колхоз «Гигант» Александр Погожев © ИА REGNUM

«В Ростовской области предстоит посеять более 1,8 млн га яровых, в том числе 692 тыс. гектаров — зерновых и около 1 млн гектаров — технических культур. Из-за погоды старт весеннего сева задержался, на сегодня посеяно более 100 тыс. гектаров», — написал губернатор в телеграм-канале.

«И все-таки основу урожаю этого года наши аграрии заложили еще осенью, посеяв озимые почти на 3 млн гектарах. Состояние посевов, по оценкам специалистов, хорошее», — уточнил он.

ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области на развитие агропромышленного комплекса в 2022 году будет направлено около 8 млрд рублей. При этом в региональной казне на поддержку селян предусмотрено почти 5,5 млрд рублей.

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