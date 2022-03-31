Весенний сев в Ростовской области проведут в сжатые сроки
Ростов-на-Дону, 31 марта, 2022, 12:39 — ИА Регнум. В Ростовской области погода задержала весенний сев, в связи с чем полевые работы планируется провести в максимально сжатые сроки. Труженикам донского села предстоит посеять более 1,8 млн га яровых культур. Об этом 31 марта сообщил глава региона Василий Голубев.
«В Ростовской области предстоит посеять более 1,8 млн га яровых, в том числе 692 тыс. гектаров — зерновых и около 1 млн гектаров — технических культур. Из-за погоды старт весеннего сева задержался, на сегодня посеяно более 100 тыс. гектаров», — написал губернатор в телеграм-канале.
«И все-таки основу урожая этого года наши аграрии заложили еще осенью, посеяв озимые почти на 3 млн гектарах. Состояние посевов, по оценкам специалистов, хорошее», — уточнил он.
ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области на развитие агропромышленного комплекса в 2022 году будет направлено около 8 млрд рублей. При этом в региональной казне на поддержку селян предусмотрено почти 5,5 млрд рублей.