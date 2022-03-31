Москва, , 12:46 — REGNUM Российская сторона получила от Турции сигнал о возможности организации встречи глав МИД России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы. Об этом заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко сообщил 31 марта журналистам.

Сергей Лавров Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Против нацизма, за Русский мир: военная операция на Украине — трансляция»

Руденко, отвечая на соответствующий вопрос, подтвердил, что сигнал о возможности встречи от Анкары получен. Он добавил, что не знает каких-либо деталей.

Дипломат оценил возможность переговоров Лаврова и Кулебы. По его словам, Россия готова к контактам при условии их подготовленности и содержательности.

«Мы никогда не отказывались от контактов, но они должны быть подготовленными, содержательными», — сказал Руденко.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел ТурцииМевлют Чавушоглу заявил, что встреча Лаврова и Кулебы может состояться в ближайшие две недели.

Читайте также: Чавушоглу обсудил с Лавровым и Кулебой организацию новой встречи