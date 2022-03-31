Санкт-Петербург, 31 марта 2022, 12:53 — REGNUM На судостроительном предприятии «Адмиралтейские верфи» в Санкт-Петербурге 31 марта спустили на воду большую дизель-электрическую подводную лодку «Уфа» (проект 636.3), которая после достройки войдет в состав Тихоокеанского флота. Подводная лодка «Уфа» — четвертая в серии из шести кораблей, которые заказаны ВМФ России для Тихоокеанского флота.

Подводная лодка «Уфа» перед спуском на воду
Подводная лодка «Уфа» перед спуском на воду
Gov.spb.ru

Выступивший на церемонии спуска подлодки губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов напомнил, что Уфу и Санкт-Петербург связывает долгая история, в том числе помощь ленинградцам в Башкирии во времена Великой Отечественной войны, передает телеканал «Санкт-Петербург».

Глава Башкирии Радий Хабиров отметил, что это исторический день для страны и столицы республики, чьим именем назван новый подводный корабль.

Тактико-технические характеристики подводных лодок проекта 636.3: автономность плавания — 45 суток, предельная глубина погружения — 300 м; дальность подводного плавания экономичной скоростью — 400 миль; дальность плавания в режиме РДП с усиленным запасом топлива со скоростью 7 узлов — 7500 миль; надводное водоизмещение — 2350 м³; количество торпедных аппаратов — 6. Скорость подводного хода — 18 узлов. Экипаж — 52 человека.

Первая подлодка серии лодок для ТОФ — «Петропавловск-Камчатский» — передана флоту 25 ноября 2019 года. Подлодка «Волхов», вторая в серии, вошла в состав Тихоокеанского флота 24 октября 2020 года. Третьим кораблем серии стал «Магадан», четвертым будет «Уфа». Пятая и шестая субмарины серии — «Можайск» и «Якутск» — были заложены на предприятии при участии Владимира Путина в августе 2021 года.

Подводные лодки модифицированного 636 проекта имеют более высокую, по сравнению с предыдущими проектами, боевую эффективность. «Уфа» относится к третьему поколению дизель-электрических подводных лодок. Спроектирована специалистами АО «ЦКБ МТ «Рубин». В настоящее время ее готовность составляет 90%. Главную ударную силу подлодок этого типа обеспечивает комплекс крылатых ракет «Калибр» дальностью действия более 2,5 тыс. км.

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