Санкт-Петербург, 31 марта, 2022, 12:53 — ИА Регнум. На судостроительном предприятии «Адмиралтейские верфи» в Санкт-Петербурге 31 марта спустили на воду большую дизель-электрическую подводную лодку «Уфа» (проект 636.3), которая после достройки войдет в состав Тихоокеанского флота. Подводная лодка «Уфа» — четвертая в серии из шести кораблей, которые заказаны ВМФ России для Тихоокеанского флота.

Gov.spb.ru Подводная лодка «Уфа» перед спуском на воду

Выступивший на церемонии спуска подлодки губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов напомнил, что Уфу и Санкт-Петербург связывает долгая история, в том числе помощь ленинградцам в Башкирии во времена Великой Отечественной войны, передает телеканал «Санкт-Петербург».

Глава Башкирии Радий Хабиров отметил, что это исторический день для страны и столицы республики, чьим именем назван новый подводный корабль.

Первая подлодка серии лодок для ТОФ — «Петропавловск-Камчатский» — передана флоту 25 ноября 2019 года. Подлодка «Волхов», вторая в серии, вошла в состав Тихоокеанского флота 24 октября 2020 года. Третьим кораблем серии стал «Магадан», четвертым будет «Уфа». Пятая и шестая субмарины серии — «Можайск» и «Якутск» — были заложены на предприятии при участии Владимира Путина в августе 2021 года.

Подводные лодки модифицированного 636 проекта имеют более высокую, по сравнению с предыдущими проектами, боевую эффективность. «Уфа» относится к третьему поколению дизель-электрических подводных лодок. Спроектирована специалистами АО «ЦКБ МТ «Рубин». В настоящее время ее готовность составляет 90%. Главную ударную силу подлодок этого типа обеспечивает комплекс крылатых ракет «Калибр» дальностью действия более 2,5 тыс. км.