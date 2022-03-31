Александр Савельев, 31 марта 2022, 14:26 — REGNUM Россия ведет привычно тяжелую и кровавую войну против нацизма, выросшего у нас под боком, в, казалось бы, братской стране — на Украине. Украинским детям, которым во время первого майдана, приведшего к власти националиста Ющенко, в 2004 году было (условно) 10 лет, сейчас под 30, они сами родители и воспитывают своих детей в том духе, в котором они воспитаны сами.
Денацификация Украины — длительный, сложный и неуклонный процесс. Разворот массового сознания на фоне боевых действий и после них потребует длительной, терпеливой и последовательной работы от государственных структур России и ее граждан. Для этого необходима не только консолидация общественного мнения, но и эффективная работа профильных структур — науки, экспертизы и образования.
Необходим полный отказ от западного влияния на научные, экспертные и образовательные структуры России, заявил ИА REGNUM Л. И. Калашников, секретарь ЦК КПРФ по экономическим и международным связям, председатель комитета Государственной думы РФ по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.
Истина всегда проста — суверенитет начинается и иногда заканчивается в сознании, в головах граждан. Отстаивание очевидных истин Л.И. Калашниковым не сделает большинство граждан России коммунистами, но может заставить их задуматься о социальной справедливости — этот принцип утвержден в Конституции России. Сейчас, когда сотни семей в России сиротеют в ходе специальной военной операции против нацизма на Украине, время определиться всем, в том числе и ученым, и аналитикам, — останутся ли они со своей страной.