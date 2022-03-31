Абакан, 31 марта, 2022, 12:37 — ИА Регнум. Ещё четыре пациента с коронавирусом скончались в Хакасии, сообщили ИА REGNUM 31 марта в республиканском правительстве.

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Жертвами COVID-19 стали трое мужчин (56 лет, 77 лет, 80 лет) и 77-летняя женщина.

С начала 2022 года в Хакасии скончались 358 ковид-пациентов, за весь период пандемии – 2358.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в республике выявили 52 носителя коронавируса, выздоровели 93 человека.