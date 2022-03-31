Анкара, 31 марта, 2022, 12:37 — ИА Регнум. Анкара стремится организовать трёхсторонние переговоры глав МИД Турции, Азербайджана и Армении. Об этом министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сообщил в интервью телеканалу A Haber.

Иван Шилов ИА REGNUM Мевлют Чавушоглу

«Мы хотели организовать эту встречу еще в рамках Дипломатического форума в Анталье в марте. Не получилось. Но предложение открытое и в Баку не против этой встречи», — сказал Чавушоглу.

Он отметил, что в процессе урегулирования армяно-азербайджанских отношений Анкара будет поддерживать Баку. При этом он не исключил, что посетит Ереван или глава МИД Армении Арарат Мирзоян прибудет в Турцию.

Напомним, на 6 апреля в Брюсселе запланирована встреча председателя Европейского совета Шарля Мишеля, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.