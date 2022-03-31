Владикавказ, , 12:37 — REGNUM В Северной Осетии к новому учебному году будут открыты четыре новых учебных профильных класса. Два из них будут заниматься по инженерному направлению, еще два — по медицинскому. Об этом сообщили в пресс-службе министерства образования и науки республики.

В классе Minobr.astrobl.ru

«Два инженерных класса будут работать на базе республиканского физико-математического лицея-интерната и школы №15 города Владикавказа. Открытие двух медицинских классов планируется в школе № 27 и школе № 42», — говорится в сообщении ведомства.

В классах будет заниматься старшеклассники, начиная с 10-го класса. Их будут обучать по программе, которой предлагается расширенное изучение профильных предметов. В обучении будут задействованы преподаватели вузов и колледжа. Заключены соглашения о сетевом партнерстве с Северо-Кавказским горно-металлургическим институтом, Северо-Осетинской государственной медицинской академией и Северо-Осетинским медицинским колледжем.

Напомним, с инициативой создания в Северной Осетии кадетских и профильных классов выступил в 2021 году глава республики Сергей Меняйло.

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