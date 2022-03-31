Курган, , 12:37 — REGNUM В Курганской области за сутки на 31 марта с коронавирусной инфекцией госпитализирован 31 человек, выписались по выздоровлении 53. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Всего за сутки выявлено 142 заражённых коронавирусом курганец, на 77 человек меньше, чем днём ранее.

Согласно данным сайта «Стопкоронавирус.рф», всего с начала пандемии в Курганской области на 31 марта выявлено 101 318 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 99 014 человек, скончался 1354 пациент (на три человека больше, чем днём ранее).

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