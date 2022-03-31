Донецк, 31 марта, 2022, 12:37 — ИА Регнум. Украинские боевики обстреляли Александровку в Донецкой Народной Республике, выпустив 20 снарядов калибра 122 мм. Об этом 31 марта сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 11:50 (совпадает с мск) населенный пункт Георгиевка — населенный пункт Александровка: выпущено 20 снарядов калибра 122 миллиметра», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе специальной операции, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Глава государства подчеркнул, что целью операции является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима несколько лет.