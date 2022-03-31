Иркутск, , 12:37 — REGNUM За месяц в медучреждениях Приангарья сократили 2,5 тысячи ковидных коек. Сейчас развёрнуто 1414 коек в 45 медучреждениях. Об этом 31 марта информируют телеграм — канал минздрава Иркутской области.

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Всего в «пятую волну» коронавируса функционировало 5091 койка.

«Пик заболеваемости в «пятую волну» коронавируса пришёлся на середину февраля. Тогда в сутки выявляли порядка трех тысяч заболевших в сутки. В течение этого месяца эпидемиологическая обстановка в регионе заметно стабилизировалась, поэтому медицинские учреждения переходят в обычный режим работы. По поручению губернатора региона Игоря Кобзева, сейчас ведется работа по диспансеризации пациентов, перенесших ковид», — сообщила осуществляющая полномочия министра здравоохранения Иркутской области Анна Данилова.

В регионе продолжается прививочная кампания: работает 94 прививочных пункта; запас вакцины составляет более 90 тысяч доз.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 31 марта, общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 в Иркутской области составляет уже 287 110 (+392 за сутки). Это в разы меньше, чем в начале марта 2022 года.

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