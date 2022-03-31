Оренбург, , 12:36 — REGNUM В Оренбургской области за сутки госпитализировали 50 пациентов с коронавирусной инфекций. Предыдущей суточный показатель превышен на четыре случая. Об этом 31 марта сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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На сегодняшний день в стационарах лечится 381 человек. Состояние 122 оренбуржцев медики оценивают как тяжелое. На искусственной вентиляции лёгких находятся 11 человек, еще 234 — получают кислородную поддержку.

С начала пандемии в Оренбуржье выявили 210 719 заражений коронавирусом, из них 257 случаев — 30 марта. Выздоровели 198 744 пациента. Жертвами заболевания стали 3880 человек.