Самара, , 12:41 — REGNUM Свыше 3,5 тысяч студентов из всех регионов России, а также студенческие команды из дружественных стран могут принять участие в фестивале «Российская студенческая весна» в Самаре. Об этом 31 марта сообщает пресс-служба департамента информационной политики Самарской области.

Закрытие фестиваля «Российская студенческая весна» Studvesna.info

30 марта глава региона Дмитрий Азаров в Москве встретился с главой Министерства образования и науки России Валерием Фальковым, чтобы обсудить подготовку фестиваля «Российская студенческая весна». В 2022 году мероприятие пройдет в Самаре (на родине фестиваля).

«Для нашего региона это крайне важно. Когда-то всероссийская Студвесна родилась именно на самарской земле, и, конечно, для нас важно принять юбилейный фестиваль. Постараемся сделать так, чтобы это была лучшая Студвесна, приложим для этого все усилия. С каждым годом меняются требования, должно возрастать и качество проведения фестиваля. Мы постараемся сделать так, чтобы это было достойно всероссийского события», — приводит пресс-служба слова Азарова.

Сообщается, что при подготовке фестиваля особое внимание уделяется конкурсным мероприятиям, выступлениям на открытых площадках.

«Мы хотим, чтобы фестиваль вышел на улицы города, чтобы люди могли увидеть замечательный искрометный талант наших студентов. Это самые креативные ребята. За ними — будущее страны», — подчеркнул глава Самарской области.

Открыть фестиваль планируют 18 мая на стадионе «Самара Солидарность Арена», а закрытие этого мероприятия пройдет 23 мая в новом Дворце спорта.

Ожидается, что в фестивале примут участие свыше 3,5 тысяч студентов из всех регионов России, а также студенческие команды из дружественных стран. Сообщается, что номера будут оценивать более ста экспертов. Всего планируется показать свыше двух тысяч творческих работ в десяти конкурсных направлениях.