Москва, , 12:35 — REGNUM Главное в переговорах с украинской стороной заключается в том, что позиции России непоколебимы, а ее предложения для Украины неприемлемы, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Большая Игра» на «Первом канале».

Сергей Кургинян Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Значит, наши позиции неизменны, для них принятие этих позиций невозможно, ну и все. А дальше, конечно, надо разговаривать с тем, чтобы убеждать людей, что им придется очень сильно подвинуться. Я рад, что эти разговоры гармонично сочетаются с особо активными действиями в главном котле, который должен быть уничтожен — вокруг Донецка», — заявил Кургинян.

Напомним, что после очередного раунда переговоров с украинской стороной, которые завершились 29 марта, представитель российской стороны Владимир Мединский сделал ряд неясных высказываний касательно подписания некоего непонятного договора с Украиной, которые были восприняты общественностью в штыки.

Последовавшие на следующий день объяснения со стороны власти и ряда экспертов дали понять, что никакого договора с Украиной быть не может в виду принципиальной невозможности для России согласиться хоть на какие-либо требования Украины и неприемлемости никакого исхода спецоперации кроме полной капитуляции Украины.