В переговорах с Украиной важны особо активные военные действия в Донбассе
Москва, 31 марта, 2022, 12:35 — ИА Регнум. Главное в переговорах с украинской стороной заключается в том, что позиции России непоколебимы, а ее предложения для Украины неприемлемы, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Большая Игра» на «Первом канале».
Напомним, что после очередного раунда переговоров с украинской стороной, которые завершились 29 марта, представитель российской стороны Владимир Мединский сделал ряд неясных высказываний касательно подписания некоего непонятного договора с Украиной, которые были восприняты общественностью в штыки.
Последовавшие на следующий день объяснения со стороны власти и ряда экспертов дали понять, что никакого договора с Украиной быть не может в виду принципиальной невозможности для России согласиться хоть на какие-либо требования Украины и неприемлемости никакого исхода спецоперации кроме полной капитуляции Украины.