София, , 12:35 — REGNUM Сотни сотрудников университетской больницы им. Царицы Иоанны — одного из крупнейших медучреждений Болгарии, объявили о забастовке, выдвинув к правительству экономические требования. Об этом 31 марта сообщает БНР.

Протест Nathan Keirn

По свидетельствам очевидцев, медики приостановили плановые операции и собрались в центральном корпусе учреждения. Участники акции развернули плакаты с надписями «Нет — отмене льгот!» и «Да — социальным гарантиям!».

Как утверждают организаторы протеста, они опасаются возможной ликвидации надбавок к окладам после полной отмены карантинных мер.

«Это означает, что мы останемся на базовой зарплате в размере 900 левов ($513) для молодого врача и 600 левов ($342) для медсестры», — резюмировал председатель профсоюзной организации «Защита», доктор Самуил Катов.

Напомним, ранее подобные акции прошли в нескольких медицинских центрах Софии, Бургаса и других крупных городов страны. При этом болгарское правительство не отреагировало на указанные протесты.