Париж, 31 марта, 2022, 12:33 — ИА Регнум. По данным национального института статистики и экономических исследований (INSEE), инфляция во Франции превысила отметку в 4% за год, сообщает Le Figaro.

Дарья Антонова ИА REGNUM Инфляция

Достигнув 3,6% за год в феврале, рост индекса потребительских цен в марте составил 4,5%. Прогнозы соответствуют ожиданиям INSEE, который с середины марта в своем ежемесячном экономическом отчете ожидал, что инфляция преодолеет отметку в 4%.

Помимо роста цен на нефтепродукты, INSEE отмечает заметное повышение цен на промышленные товары и продукты питания. Цены на свежие продукты выросли на 7,2% за год. Цены на энергоносители продолжают расти и выросли на 28,9% по сравнению с мартом 2021 года.

Окончательная оценка инфляции за март должна быть опубликована INSEE 15 апреля.

Как сообщало ИА REGNUM, кандидат в президенты Франции Валери Пекресс поедет в Гваделупу в рамках предвыборной кампании.