Донецк, , 12:33 — REGNUM Вооружённые формирования Украины обстреляли населённый пункт Александровка Донецкой Народной Республики. Об этом 31 марта сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

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В 11:50 с украинских позиций в Георгиевке был обстрелян населённый пункт Александровка. Всего выпущено 20 снарядов калибром 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинские войска обстреляли Петровский район Донецка.