Санкт-Петербург, 31 марта, 2022, 12:37 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге осудили водителя грузового автомобиля Айнара Агабекова, дважды переехавшего на фургоне пенсионерку, шедшую по тротуару. Об этом 31 марта сообщили в пресс-службе прокуратуры Санкт-Петербурга.

Иван Шилов ИА REGNUM Приговор

Как было установлено в суде, днем 28 февраля 2019 года Агабеков, после разгрузки товара у магазина «Дикси» на улице Краснопутиловская, д. 20, сел за руль фургона и начал движение задним ходом по тротуару. При этом он не убедился, что его действия безопасны для пешеходов. На скорости 10 км/ч он наехал на 82-летнюю пенсионерку. От удара женщина упала и оказалась под днищем фургона. Несмотря на это, Агабеков продолжал движение и проволок тело потерпевшей на 25 м.

Потом он заметил, что под его машину попал человек. Однако, не оказав помощи, продолжил движение, совершив повторный наезд на женщину, после чего скрылся с места ДТП. Потерпевшая от полученных травм вскоре скончалась в больнице.

Как отметили в прокуратуре, подсудимый более года находился в розыске. В апреле 2020 года его задержали на территории Кировского района Ленинградской области и обвинили по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство человека, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии).

Во время суда Агабеков вину в убийстве не признал, полагал, что причинил смерть по неосторожности. Как уточнили в объединенной пресс-службе судов (ОПС) Петербурга, с места ДТП, по его словам, он скрылся так как испугался, когда увидел ногу под машиной. В состоянии стресса он уехал, не подумав о последствиях.

«С учетом позиции государственного обвинителя суд признал Агабекова виновным и назначил наказание в виде 13 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на один год», — рассказали в прокуратуре Петербурга.

Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск в размере 2,5 млн рублей.