Сеул, , 12:31 — REGNUM Представители переходного комитета избранного президента Южной Кореи Юн Сок Ёля попросят государственного аудитора изучить назначение друга брата действующего президента Мун Чжэ Ина генеральным директором местного судостроительного предприятия, находящегося под контролем правительства. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на заявление заместителя официального представителя комитета Вон Иль Хи.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Известно, что представитель комитета сделал данное замечание после того, как ранее на этой неделе Пак Ду Сон был назначен генеральным директором компании Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME).

Вон Иль Хи отметил, что несмотря на то, что кандидатуру Пак Ду Сона, который окончил одно учебное заведение, что и младший брат действующего президента, утвердил совет директоров, данное назначение является «иррациональным и бессовестным шагом», которое вызывает подозрения.

По структуре собственности DSME считается квазигосударственным предприятием. Крупнейшим акционером судостроительной компании является Корейский банк развития (KDB), находящийся в ведении правительства Южной Кореи.

Представитель комитета подчеркнул, что назначение Пака может быть расценено как «злоупотребление властью», поэтому комитет намерен потребовать расследования этого дела.