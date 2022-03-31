Вашингтон, , 12:31 — REGNUM Страны Запада должны приложить усилия к тому, чтобы остановить Белоруссию от присоединения к активным боевым действиям в рамках специальной операции России на Украине, об этом заявил подполковник армии США, бывшийсоветник по юридическим вопросам Совета национальной безопасности США Евгений Виндман 31 марта в статье, вышедшей в Foreign Affairs.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко President.gov.ua

«Если западные страны не введут более жесткие санкции в отношении Белоруссии, не разместят дополнительные войска НАТО вдоль западной границы страны в качестве средства сдерживания и не предложат Минску дипломатический выходит из ситуации, белорусские войска вскоре могут сражаться вместе со своими российскими коллегами на Украине», — посетовал Виндман.

По его словам, хотя Запад уже ввел ряд запретительных мер против белорусского президента Александра Лукашенко, ограничил импорт в республику товаров роскоши, а также отключил ряд ее банков от SWIFT, все же таких же жестких санкций, какие были введены против России, он вводить не стал. Чтобы не допустить активного подключения Минска к операции на Украине, Западу необходимо пойти на введение дополнительных целенаправленных санкций против официальных лиц республики, ее многочисленных финансовых учреждений, ужесточить контроль за экспортом. Такие меры, уверен Виндман, послужат гораздо более сильным сдерживающим сигналом.

Оформляя свои угрозы в отношении Белоруссии, Запад не должен рассматривать эту страну как продолжение России. Напротив, ему следует учитывать обязательства, которые Москва и Минск взяли друг на друга, и использовать их, чтобы, насколько это возможно, вбить двух союзниками клин. Добиться этого можно, если создать ситуацию, при которой будет существовать опасность нападения со стороны НАТО на саму территорию республики. По мнению Виндмана, так будет создана неопределенность: пойдет ли Москва на защиту Белоруссии или же откажется от этого, не желая рисковать более широкой эскалацией конфликта.

«Соединенные Штаты и их союзники должны использовать эту неопределенность в своих интересах. НАТО следует увеличить свое присутствие на западной границе Белоруссии, проводя транслируемые по телевидению военные маневры, тренировки подразделений и боевые стрельбы. Такая демонстрация силы может заставить Лукашенко дважды подумать, прежде чем спровоцировать нападение НАТО, от которого ему придется защищаться в одиночку», — подчеркнул Виндман.

Соединенные Штаты и другие страны НАТО могли бы юридически оправдать такие решительные военные шаги в соответствии со статьей 51 Устава ООН, которая позволяет государствам-членам защищать себя или других членов от нападения, за исключением случаев, когда Совет Безопасности ООН предпринимает противоположные действия. Страны НАТО также могли бы запросить у Генеральной Ассамблеи ООН символическую, не имеющую обязательной силы резолюцию, осуждающую курс Минска и поддерживающую их оборонительные действия.

Наконец, Соединенные Штаты и их союзники должны предоставить Лукашенко возможность дипломатического выхода из сложившейся ситуации. Пока Минск не участвует в спецоперации на Украине, блок НАТО должен заверять белорусских лидеров как публично, так и в частном порядке, что их страна не подвергнется нападению. Если же республика перестанет оказывать поддержку России, Запад может предложить — со временем — снять некоторые из недавно введенных санкций.

США и их союзники не смогли остановить специальную военную операцию России на Украине, однако они еще могут не дать присоединиться к ней Белоруссии с помощью экономического и военного давления, а также предоставляя Минску удобный дипломатический выход. США и союзники должны действовать быстро, поскольку чем дольше длится кризис на Украине, тем выше вероятность того, что в него будут втянуты США и другие страны НАТО.