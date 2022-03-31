Москва, 31 марта, 2022, 12:29 — ИА Регнум. С 15 апреля прекратится работа агрегатора такси «Ситимобил». Об этом 31 марта заявили в компании.

Podkluchenie-taxi.ru Такси «Ситимобил»

До этой даты приложение и сервис продолжат работу в штатном режиме, уточнили в «Ситимобил». Клиенты смогут заказать такси, доставку, а также воспользоваться поиском и арендой электросамокатов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее было принято решение о прекращении деятельности «Ситимобил» в связи с убыточностью.