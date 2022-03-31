Багдад, 31 марта, 2022, 12:31 — ИА Регнум. Действующие на территории Ирака вооружённые группировки применили новую тактику для нападения на колонны армии США. Об этом 31 марта сообщает информационное агентство Shafaq со ссылкой на источник в министерстве обороны Ирака.

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По данным источника, радикалы применяют самодельные взрывные устройства, выбирая в американской колонне конкретную машину и наносят точечный удар.

«Новая тактика состоит в том, чтобы нацелиться непосредственно на колонну, выбросив взрывное устройство из транспортного средства или заложив устройство внутри колонны армии США, будь то в Багдаде или Басре», — заявил источник издания.