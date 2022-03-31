Донецк, 31 марта, 2022, 12:37 — ИА Регнум. За минувшие сутки украинские силовики 43 раза обстреливали территорию Донецкой Народной Республики, применив более 330 боеприпасов. Об этом сообщает 31 марта представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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Так, на Горловском направлении ВСУ вели огонь из артиллерии калибра 122 мм, миномёта, гранатомётов, стрелкового вооружения. На Донецком направлении задействовали также реактивные системы залпового огня калибра 122 мм и 220 мм, выпустив 107 ракет.

За минувшие сутки в результате обстрелов погибли два человека, ещё 32 мирных жителя получили ранения. В их числе — двое детей. Данные о ещё 14 пострадавших устанавливаются.

В Донецке, Александровке, Горловке, Макеевке повреждено 47 домостроений. Также повреждены 14 объектов гражданской инфраструктуры.

Обстрелу подвергались Доломитное, Горловка, Михайловка, Пантелеймоновка, Ясиноватая, Макеевка, Донецк, Лозовое, Старомихайловка, Александровка, Еленовка. Всего за сутки по территории ДНР украинские силовики применили 331 единицу боеприпасов.

Как сообщало ИА REGNUM, в предыдущие сутки в ДНР зафиксировали 30 обстрелов со стороны киевских силовиков.

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