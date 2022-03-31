Владимир, 31 марта, 2022, 12:26 — ИА Регнум. Во Владимирской области в магазинах федеральных сетей сократился ассортимент гречневой крупы и риса. Как сообщила пресс-службе областной администрации, это связано с тем, что именно эти товары жители покупают в сетевых магазинах — цены там ниже, чем в магазинах малых предпринимателей.

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Из «борщевого набора» отмечается повышение цен на капусту, морковь, свёклу и лук. Это ежегодное сезонное явление — собственные запасы капусты, картофеля, моркови и свёклы урожая прошлого года закончились, их приходится завозить из других регионов. При этом, как уже сообщало ИА REGNUM, в администрации не исключили, что некоторые ритейлеры могли воспользоваться ситуацией. Причины роста цен проанализируют в профильных ведомствах.

Ежедневного во Владимирской области проводится мониторинг других социально значимых продовольственных товаров, в том числе круп и соли.