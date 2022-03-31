Вашингтон, 31 марта 2022, 12:32 — REGNUM Американский актёр Пол Херман умер в возрасте 76 лет. Информацию об этом опубликовало издание The Hollywood Reporter 31 марта.

Пол Херман
Пол Херман
Скриншот YouTube

«Мы глубоко опечалены потерей нашего любимого Пола Хермана. Настоящий персонаж на экране и за его пределами. Всем, кто его знал, будет его очень не хватать, и мы всегда будем помнить звук его смеха и смелого духа», — сообщил представитель актёра. Известно, что Херман умер естественной смертью в свой день рождения, 29 марта 2022 года.

Напомним, что за свою карьеру Пол Херман принял участие в съёмках более чем 60 различных фильмов и сериалов. Наибольшее признание получил за роли в сериале «Клан Сопрано», а также фильмах «Однажды в Америке», «Безумное сердце» и «Анализируй это».

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