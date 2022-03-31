Вашингтон, 31 марта, 2022, 12:32 — ИА Регнум. Американский актёр Пол Херман умер в возрасте 76 лет. Информацию об этом опубликовало издание The Hollywood Reporter 31 марта.

Скриншот YouTube Пол Херман

«Мы глубоко опечалены потерей нашего любимого Пола Хермана. Настоящий персонаж на экране и за его пределами. Всем, кто его знал, будет его очень не хватать, и мы всегда будем помнить звук его смеха и смелого духа», — сообщил представитель актёра. Известно, что Херман умер естественной смертью в свой день рождения, 29 марта 2022 года.

Напомним, что за свою карьеру Пол Херман принял участие в съёмках более чем 60 различных фильмов и сериалов. Наибольшее признание получил за роли в сериале «Клан Сопрано», а также фильмах «Однажды в Америке», «Безумное сердце» и «Анализируй это».