Москва, , 12:25 — REGNUM Выявляемость новых случаев заражения коронавирусом в Подмосковье начала идти на спад. Об этом свидетельствует опубликованная 31 марта статистика официального портала о распространении COVID-19 в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

Коронавирус Permkrai.ru

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За минувшие сутки на территории региона было подтверждено 392 случая заражения коронавирусом. Эта цифра на 22 случая меньше аналогичного показателя 30 марта. Тогда на территории региона коронавирус был подтвержден у 414 человек, а днём ранее — у 212 жителей Подмосковья.

Отметим, что на территории России за минувшие сутки было выявлено 19 277 новых случаев заражения коронавирусом.

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