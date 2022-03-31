Москва, 31 марта, 2022, 12:25 — ИА Регнум. В Московской области Министерство культуры совместно с аудиосервисом СберЗвук запустили музыкальный проект «Услышь свой парк», сообщили в пресс-службе Минкульта региона.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Пруд в парке усадьбы Быково. Подмосковье

Власти Подмосковья планируют сделать парки любимым местом отдыха жителей и гостей региона. В парках установят специальные таблички с QR-кодами. Достаточно будет поднести к ним телефон и скачать приложение с информацией о парке и с его музыкой.

Музыка уже зазвучала в парке Малевича в Одинцовском городском округе. Например, любители ЗОЖ могут позаниматься спортом под энергичную музыку. Поклонники релакс-музыки займутся расслабляющей гимнастикой. Дети смогут послушать сказки.

ИА REGNUM ранее сообщало, в парках Подмосковья стали доступны новые сервисы.

Читайте также: Все парки Подмосковья оборудуют бесплатными шезлонгами и зонтами