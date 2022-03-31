Москва, 31 марта, 2022, 12:24 — ИА Регнум. Госдума и Совфед уже начали формировать досье по биологическим лабораториям на Украине. Как передает корреспондент ИА REGNUM 31 марта, об этом завила сопредседатель комиссии по расследованию деятельности биолабораторий на Украине, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия») журналистам.

Дарья Антонова ИА REGNUM Ирина Яровая

«Это фактически уже начало формирования досье. Наша задача — сформировать досье, в котором будут именно доказательства, в котором будут выстроены все причинно-следственные связи, обозначены все угрозы и вызовы и обозначены все причастные — организации, субъекты международного права, должностные лица», — сказала Яровая.

Бактериологическое оружие — один из видов стратегического оружия, оружие массового поражения, отметила парламентарий.

«Мы имеем серьезный международно-правовой прецедент. Мы понимаем уровень ответственности нашей парламентской комиссии и сосредоточимся на том, чтобы все доказательства, которые будут нами исследованы, представлялись вам (СМИ — ред.), международному сообществу. Логика наша такая: защита жизни и безопасности граждан России и жизни и безопасности народов других стран», — подчеркнула она.