Ереван, 31 марта, 2022, 12:23 — ИА Регнум. Официальная позиция Баку состоит в том, что нагорно-карабахский конфликт решён, но это не учитывает то, что там продолжают проживать армяне. Об этом 31 марта заявил на заседании правительства премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Иван Шилов ИА REGNUM Нагорный Карабах

Он отметил, что международное сообщество указывает на необходимость урегулировать конфликт, но Баку решил действовать по-другому и азербайджанские войска вошли в село Фурух.

«Азербайджан пытается изгнать из Нагорного Карабаха всех армян, тем самым закрыть этот вопрос», — сказал Пашинян.

Премьер-министр призвал Баку, если там не согласны с этим утверждением, начать переговоры по гарантиям безопасности армян в Нагорном Карабахе. Он отметил, что международное сообщество указывает на продолжающиеся проблемы в регионе, но азербайджанская сторона «агрессивно» реагирует на каждое упоминание названия «Нагорный Карабах».

«Использование этого названия однозначно правомерно, в том числе и потому, что в трехстороннем заявлении от 9 ноября четко прописаны термины «Нагорный Карабах», «нагорно-карабахский конфликт». Заявление было подписано и президентом Азербайджана», — заявил глава армянского правительства.

Напомним, в Нагорном Карабахе 24 марта сообщили, что азербайджанские подразделения нарушили линию соприкосновения и вошли в село Фурух. 27 марта в Минобороны РФ сообщили, что Азербайджан отвёл войска, но Степанакерт заявил, что азербайджанские подразделения село освободили, а часть горы Караглух продолжают удерживать.