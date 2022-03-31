Донецк, , 12:23 — REGNUM Представители Чеченской Республики оказали помощь жителям города Волноваха в ДНР. Они выкупили весь товар на центральном городском рынке и передали его местным жителям, многие из которых остались без средств к существованию в результате долгих недель пребывания в подвалах и укрытиях из-за военных действий в городе.

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«Весь товар, реализуемый на центральном рынке города Волноваха, был выкуплен у продавцов и передан жителям. Город совсем недавно освободили от бандеровцев и нацистов. Люди получили капусту, картофель, мясо, лук, морковь, свеклу, а также хлебобулочные изделия, рыбную и молочную продукцию», — написал глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

Решение об оказании помощи мирным жителям приняла президент Регионального общественного фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова Аймани Кадырова. В проведении гуманитарной акции были задействованы представители Чечни во главе с министром по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмедом Дудаевым. Он находится в Донбассе в рамках пресс-тура «Za правду», организованного министерством для сотни журналистов.

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